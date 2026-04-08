POL-CUX: Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz
Cuxhaven (ots)
Otterndorf. Am gestrigen Dienstag (07.04.2026) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Stader Straße in Otterndorf. Ein 24-Jähriger aus Belum übersah beim rückwärts Ausparken den hinter dem Pkw gehenden 67-Jährigen aus Neunkirchen. Der 67-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und brach sich den linken Knöchel. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
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