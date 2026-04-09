Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Katze verletzt - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am gestrigen Mittwoch, den 08.04.2026 erhielt die Polizei in Beverstedt einen Hinweis auf eine Tat, die bereits am Freitag, dem 27.03.26 zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr stattgefunden hat. Dabei wurde eine freilaufende Katze offensichtlich verletzt. Nach dem Freigang der Katze wurde bei dem Tier eine Verletzung durch den Tierhalter bemerkt. Bei einer anschließenden, tierärztlichen Untersuchung wurde ein Geschoss im Körper des Tieres aufgefunden. Dieses lässt darauf schließen, dass jemand mit einem Luftgewehr auf das Tier gezielt haben könnte. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer: 04706 9480 zu melden.

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