POL-CUX: Kraftstoffdiebstahl aus Kettenbagger
Cuxhaven (ots)
Loxstedt / Bexhövede. In der Zeit zwischen Montag, 30.03.2026 16:00 Uhr und Mittwoch, 08.04.2026 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem Kettenbagger an der Bundesstraße in Loxstedt-Bexhövede. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell