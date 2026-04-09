POL-CUX: Einbruch in Zahnarztpraxis

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am gestrigen Mittwoch, den 08.04.2026 erhielt die Polizei in Beverstedt einen Hinweis auf eine Tat, die bereits am Freitag, dem 27.03.26 zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr stattgefunden hat. Dabei wurde eine freilaufende Katze offensichtlich verletzt. Nach dem Freigang der Katze wurde bei dem Tier eine Verletzung durch den Tierhalter bemerkt. Bei einer anschließenden, tierärztlichen ...

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