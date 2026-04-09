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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Zahnarztpraxis

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.04.206, 13:00 Uhr und Dienstag, 07.04.2026, 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Predöhlstraße in Cuxhaven. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Praxis. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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