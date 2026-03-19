Polizei Bonn

POL-BN: Alleinunfall in Königswinter-Faulenbitze - 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Rostinger Straße zwischen Königswinter-Koschenbach und -Rostingen zog sich am Mittwochnachmittag (18.03.2026) ein 22-jähriger Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zweiradfahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte, mit seinem Motorrad gegen 15:30 Uhr abseits der Rostinger Straße auf Feld- und Wiesenflächen unterwegs. Als Zeugen auf den Kradfahrer aufmerksam wurden und ihn aufgrund des von ihm verursachten Flurschadens ansprechen wollten, fuhr der 22-Jährige in Richtung der Rostinger Straße davon. Dort prallte der Kradfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand gegen einen hölzernen Strommast. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Motorrad des 22-Jährigen, das nicht für den Straßenverkehr zugelassen war, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

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