PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Alleinunfall in Königswinter-Faulenbitze - 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Rostinger Straße zwischen Königswinter-Koschenbach und -Rostingen zog sich am Mittwochnachmittag (18.03.2026) ein 22-jähriger Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Zweiradfahrer, der keine gültige Fahrerlaubnis hatte, mit seinem Motorrad gegen 15:30 Uhr abseits der Rostinger Straße auf Feld- und Wiesenflächen unterwegs. Als Zeugen auf den Kradfahrer aufmerksam wurden und ihn aufgrund des von ihm verursachten Flurschadens ansprechen wollten, fuhr der 22-Jährige in Richtung der Rostinger Straße davon. Dort prallte der Kradfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand gegen einen hölzernen Strommast. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Motorrad des 22-Jährigen, das nicht für den Straßenverkehr zugelassen war, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 12:32

    POL-BN: Versammlungen in der Bonner Rheinaue und Innenstadt am Samstag, 21.03.2026

    Bonn (ots) - Dem Polizeipräsidium Bonn als zuständige Versammlungsbehörde wurden für den kommenden Samstag (21.03.2026) zwei große Versammlungen in Bonn angezeigt. Ab dem Vormittag findet dabei in der Rheinaue eine Versammlung zum Thema "Die Lage in Syrien" statt. Der Anzeigende rechnet mit bis zu 15.000 Teilnehmenden. Die Versammlung ohne Aufzug beginnt um 11:00 ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 10:30

    POL-BN: Bonn-Innenstadt: Trauermarsch in der Wenzelgasse - Teilnehmer gedenken des Imam Ali

    Bonn (ots) - Am kommenden Sonntag (22.03.2026) findet in der Bonner Innenstadt in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr - wie in den Vorjahren - eine Trauerdemonstration zum Anlass des Todestages des Imam Ali statt. Nach Angaben des Veranstalters werden rund 300 Teilnehmer in der Wenzelgasse mit unbekleideten Oberkörpern Trauerlieder singen, eine Sargnachbildung tragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren