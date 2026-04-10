Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gespann zu schwer - Führerschein reicht nicht aus

Cuxhaven (ots)

Hemmoor (ost) Am Donnerstagvormittag (09.04.2026), gegen 11:15 Uhr, hielten Beamte der Polizei ein Gespann bestehend aus einem Transporter und einem Anhänger auf der Dorfstraße in Hemmoor an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus das die zulässige Gesamtmasse des Gespanns einen Wert von über 4440 kg aufwies. Der 42-jährige Fahrer aus Cadenberge hätte hierfür die Fahrerlaubnis für die Klasse BE benötigt, war aber nur im Besitz der Führerscheinklasse B.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell