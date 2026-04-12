Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt, Ortsteil Nesse - Hunde beißen Kinder

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 18:00 Uhr, konnten sich zwei Hunde unbeaufsichtigt von dem Grundstück des Halters entfernen. Die in der Nähe befindlichen sieben und elf Jahre alten Kinder aus Geestland treffen auf der Dorumer Straße, Ecke Imsumer Straße, auf die zwei Hunde, welche sich unvermittelt zu den Kindern begeben und diese beißen. Durch die Bisse werden die Kinder leicht verletzt, müssen vor Ort jedoch nicht durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Der Halter des Hundes wurde ebenfalls aufgesucht. Ihm wurden seine Sicherungspflichten der Hunde aufgezeigt. Die zuständigen Verwaltungsbehörden werden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen den Halter der Hunde wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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Schiffdorf - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Kleinbrand in der Straße "Am Westerfeld" in Schiffdorf auf einem Feld. Dort wurde durch derzeit unbekannte Täter der Brand eines Altreifenstapels verursacht. Die Altreifen dienen zur Folienbeschwerung von Silo. Insgesamt drei Reifen wurden hierdurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 50 EUR geschätzt. Zuvor haben Anwohner gesehen, dass sich kurz vor dem Brand drei Kinder an dem Reifenstapel befunden hätten, welche jedoch nicht bekannt seien. Das Feuer konnte durch Kräfte der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden, wodurch größerer Schaden verhindert wurde.

Sollte es Zeugen geben, die Hinweise zu dem Sachverhalt abgeben können, werden diese gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

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Beverstedt - Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Straße "Im Wiesengrund" zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Der 73-jährige Führer eines Pkw aus Beverstedt fuhr rückwärts mit dem Pkw der Marke Mercedes von seiner Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den ordnungsgemäß auf der Fahrbahn fahrenden 85-jährigen aus Beverstedt. Dieser fuhr mit seinem Pedelec. Es kam Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde einer örtlichen Klinik zugeführt, um die Verletzungen zu versorgen. Gegen den Führer des Pkw wird nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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