Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/BAB27 - Gefährlicher Eingriff in der Straßenverkehr

Am Samstagabend (11.04.2026), gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode genau in Höhe der Überführung der Kreisstraße 9 / Lüdingworther Straße. Ein 57-jähriger Cuxhavener fuhr mit seinem Pkw Citroen auf dem Hauptfahrstreifen und sah auf der Überführung am Brückengeländer einen Fahrradfahrer stehen, der sich über die Brüstung über seinem Fahrstreifen beugte. Es sah danach aus, als würde der Mann eine Flasche fallen lassen wollen, woraufhin der 57-Jährige nach links auf den Überholfahrstreifen auswich. Dort fuhr aber bereits ein 27-jähriger Cuxhavener mit seinem Pkw Mercedes-Benz, der seinerseits nach links ausweichen musste und infolgedessen die Mittelschutzplanke streifte. Es entstand leichter Sachschaden am Pkw des 27-Jährigen. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerkannt. Gegen ihn wird u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell