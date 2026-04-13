Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruch bei Pflegedienst in Otterndorf - zwei PKW entwendet - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In der Nacht zum heutigen Montag (13.04.2026) brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines mobilen Pflegedienstes in der Bahnhofstraße in Otterndorf ein. Hierbei wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Die beiden dazugehörigen PKW, beides VW Up aus dem Baujahr 2022 in grau mit entsprechendem Aufdruck des Pflegedienstes, wurden daraufhin ebenfalls entwendet. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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