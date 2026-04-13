Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz unterwegs

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden im gesamten Landkreis Cuxhaven diverse Fahrzeugführende festgestellt, deren Fahrzeuge nicht mehr versichert waren. Betroffen waren:

- Eine 17-jährige Jugendliche war am Samstag gegen 14:45 Uhr mit ihrem E-Scooter im Bereich der Wingst in der Straße Höden unterwegs.

- Ein 16-jähriger Jugendlicher war am Samstag gegen 15:15 Uhr mit seinem E-Scooter im Bereich der Cuxhavener Straße in Hemmoor unterwegs.

- Ein 20-jähriger Mann aus Beverstedt war am Sonntag gegen 07:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Straße Hollernkamp in Beverstedt unterwegs.

- Eine 26-jährige Cuxhavenerin war am Sonntag gegen 10:40 Uhr mit ihrem E-Scooter im Bereich der Cuxhavener Straße in Cuxhaven unterwegs.

- Eine 51-jährige Bremerhavenerin war am Sonntag gegen 12:35 Uhr mit ihrem PKW im Bereich der Drangstedter Straße in Bad Bederkesa unterwegs.

- Eine 51-jährige Frau aus Bassum war am Sonntag gegen 13:00 Uhr mit ihrem PKW im Bereich der Hafenstraße in Drangstedt unterwegs.

- Ein 37-jähriger Bremer war am Sonntag gegen 14:30 Uhr mit seinem PKW im Bereich der Straße Döhrenacker in Hagen unterwegs.

Bei allen Fällen bis auf einen handelte es sich bei den Fahrzeugführenden nicht um die entsprechenden Fahrzeughalter, sodass diese zusätzlich mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen müssen. Allen Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt unterwegs.

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