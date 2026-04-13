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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz unterwegs

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden im gesamten Landkreis Cuxhaven diverse Fahrzeugführende festgestellt, deren Fahrzeuge nicht mehr versichert waren. Betroffen waren:

   - Eine 17-jährige Jugendliche war am Samstag gegen 14:45 Uhr mit 
     ihrem E-Scooter im Bereich der Wingst in der Straße Höden 
     unterwegs.
   - Ein 16-jähriger Jugendlicher war am Samstag gegen 15:15 Uhr mit 
     seinem E-Scooter im Bereich der Cuxhavener Straße in Hemmoor 
     unterwegs.
   - Ein 20-jähriger Mann aus Beverstedt war am Sonntag gegen 07:30 
     Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Straße 
     Hollernkamp in Beverstedt unterwegs.
   - Eine 26-jährige Cuxhavenerin war am Sonntag gegen 10:40 Uhr mit 
     ihrem E-Scooter im Bereich der Cuxhavener Straße in Cuxhaven 
     unterwegs.
   - Eine 51-jährige Bremerhavenerin war am Sonntag gegen 12:35 Uhr 
     mit ihrem PKW im Bereich der Drangstedter Straße in Bad 
     Bederkesa unterwegs.
   - Eine 51-jährige Frau aus Bassum war am Sonntag gegen 13:00 Uhr 
     mit ihrem PKW im Bereich der Hafenstraße in Drangstedt 
     unterwegs.
   - Ein 37-jähriger Bremer war am Sonntag gegen 14:30 Uhr mit seinem
     PKW im Bereich der Straße Döhrenacker in Hagen unterwegs.

Bei allen Fällen bis auf einen handelte es sich bei den Fahrzeugführenden nicht um die entsprechenden Fahrzeughalter, sodass diese zusätzlich mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen müssen. Allen Fahrzeugführenden wurde die Weiterfahrt unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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