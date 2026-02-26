Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche und Einbruchversuche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

Seit gestern (25.02.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und in Remscheid folgende Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - An der Straße Heubruch kam es zwischen dem 24.02.2026, 03:00 Uhr und dem 25.02.2026, 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Gastronomiebetrieb. Der oder die Täter stahlen Bargeld Am Rudolf-Homberg-Weg gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus, stahlen jedoch nichts. Möglicherweise gestört von den Hauseigentümern entkamen sie unerkannt. Die Tat ereignete sich am 25.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr. An der Wittener Straße versuchten bislang Unbekannte in den späten Abendstunden des 25.02.2026 in eine Wohnung zu gelangen. Den Bewohnerinnen gelang es die Täter zu stören. Remscheid - Gleich mehrere Einrichtungen für Kinder wurden zum Ziel von Einbrechern. In der Moltkestraße brachen Straftäter eine Schule und eine Kindertagesstätte in der Nacht vom 24.02.2026 zum 25.02.2026 auf. Sie stahlen eine geringe Menge Bargeld. In dem gleichen Zeitraum gelangten Einbrecher in Kindertagesstätten an der Büchelstraße und der Fürberger Straße. Auch hier stahlen sie kleinere Mengen an Bargeld. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten!

