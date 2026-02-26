PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche und Einbruchversuche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

Seit gestern (25.02.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und in 
Remscheid folgende Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - An der Straße Heubruch kam es zwischen dem 24.02.2026, 
03:00 Uhr und dem 25.02.2026, 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein 
Gastronomiebetrieb. Der oder die Täter stahlen Bargeld 

Am Rudolf-Homberg-Weg gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus, 
stahlen jedoch nichts. Möglicherweise gestört von den Hauseigentümern
entkamen sie unerkannt. Die Tat ereignete sich am 25.02.2026, 
zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr.

An der Wittener Straße versuchten bislang Unbekannte in den späten 
Abendstunden des 25.02.2026 in eine Wohnung zu gelangen. Den 
Bewohnerinnen gelang es die Täter zu stören.

Remscheid - Gleich mehrere Einrichtungen für Kinder wurden zum Ziel 
von Einbrechern.

In der Moltkestraße brachen Straftäter eine Schule und eine 
Kindertagesstätte in der Nacht vom 24.02.2026 zum 25.02.2026 auf. Sie
stahlen eine geringe Menge Bargeld.

In dem gleichen Zeitraum gelangten Einbrecher in Kindertagesstätten 
an der Büchelstraße und der Fürberger Straße. Auch hier stahlen sie 
kleinere Mengen an Bargeld.

Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum!

Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 
0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

