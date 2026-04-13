Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zu den entwendeten PKW beim Pflegedienst in Otterndorf - beide Fahrzeuge aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Otterndorf/Lamstedt/Hechthausen. Wie berichtet wurden in der Nacht zum heutigen Montag zwei PKW VW Up eines Pflegedienstes aus Otterndorf entwendet.

Beide konnten im Verlauf des heutigen Nachmittags aufgefunden werden. Ein Fahrzeug wurde im Bereich des Jochenswegs in Lamstedt aufgefunden, der andere im Bereich des Kapellenweges in Hechthausen.

Die Ermittlungen zu den weiteren dauern an.

Beide Fahrzeuge wurden durch aufmerksame Zeugen gemeldet, an die wir an dieser Stelle unseren ausdrücklichen Dank aussprechen möchten.

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