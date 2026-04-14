Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei räuberische Ladendiebstähle in Cuxhaven und in Geestland - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Geestland. Am gestrigen Montag (13.04.2026) kam es gegen 12:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei bislang unbekannte, männliche Personen entwendeten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Als Sie von Mitarbeitenden angesprochen wurden, schubsten Sie diese zur Seite und flüchteten. Beide Personen konnten flüchten.

Gegen 19:15 Uhr entwendeten ebenfalls zwei unbekannte, männliche Personen mehrere Drogerieartikel aus einer Drogerie in der Debstedter Straße in Geestland. Auch hier versuchte eine Mitarbeiterin die Täter aufzuhalten, wurde dann jedoch mit dem Ellenbogen weggestoßen. Die Täter konnten auch hier flüchten.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) oder der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

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