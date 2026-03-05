Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch bei Stromerzeuger

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte bei einem Stromerzeuger eingebrochen. Sie entwendeten Kupfer und richteten einen hohen Schaden an. Nach einer ersten Einschätzung beläuft er sich auf über 100.000 Euro. Zwischen 19 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen schlugen die Diebe zu. Neben dem Diebstahl beschädigten sie außerdem Teile der Anlage. Die Beweggründe dafür sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Fest steht: Die Täter spielten mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben. Laienhafte Eingriffe in Hochspannungsanlagen können sehr schnell tödlich enden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kle

