Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, K 5913

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 28-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab (18.04.2026)

Trossingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Auto auf der Kreisstraße 5913 von der Fahrbahn abgekommen und hat Sachschaden verursacht.

Der 28-jährige Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Seat von Spaichingen in Richtung Schura unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrsschilder sowie kleinere Bäume und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab etwa 1 Promille. Der 28-Jährige musste daher sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

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