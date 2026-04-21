Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14

Lkr. Rottweil) Unbekanntes Fahrzeug flüchtet nach Auffahrunfall: Eine Leichtverletzte und 30.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht (20.04.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem heftigen Auffahrunfall mit anschließender Fahrerflucht am Montagmittag auf der Bundesstraße 14.

Eine 19-jährige Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem BMW zwischen Rottweil und Neufra unterwegs. An der Anschlussstelle Rottweil-Süd bremste die Fahrerin ab, um einem Lastwagen das Einfahren über den Beschleunigungsstreifen zu ermöglichen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr hierbei heftig auf den BMW auf und flüchtete im Anschluss in Richtung Neufra. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf den Audi eines 48-Jährigen auf. Hier entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei sperrte die B 14 zwischen Neufra und Rottweil für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14:45 Uhr. Die Straßenmeisterei Rottweil wurde zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug aufgenommen. Dieses dürfte im Bereich der Front stark beschädigt sein. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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