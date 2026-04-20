Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K 5539

Lkr. Rottweil) Unbekanntes Auto überholt trotz Gegenverkehr und verursacht Verkehrsunfall: Polizei bittet um Hinweise (20.04.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall nach einem Überholmanöver am Montagmorgen auf der Kreisstraße 5539.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem Mercedes zwischen Zimmern und Stetten unterwegs. Dabei kam ihm auf seinem Fahrstreifen ein bislang unbekanntes Auto entgegen, das trotz Gegenverkehr überholte. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 26-Jährige abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern, setzte das überholende Auto seine Fahrt in Richtung Zimmern fort.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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