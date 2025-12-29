Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen versuchter Beteiligung an einem Tötungsdelikt in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (29. Dezember 2025) den Haftbefehl gegen den

afghanischen Staatsangehörigen Tawab M.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 5. November 2025 in Aarhus (Dänemark) festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 68 vom 5. November 2025) und gestern (28. Dezember 2025) nach Deutschland überstellt worden.

