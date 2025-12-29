Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
GBA: Haftbefehl wegen versuchter Beteiligung an einem Tötungsdelikt in Vollzug gesetzt
Karlsruhe (ots)
Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (29. Dezember 2025) den Haftbefehl gegen den
afghanischen Staatsangehörigen Tawab M.
in Vollzug gesetzt.
Der Beschuldigte war am 5. November 2025 in Aarhus (Dänemark) festgenommen (vgl. Pressemitteilung Nr. 68 vom 5. November 2025) und gestern (28. Dezember 2025) nach Deutschland überstellt worden.
Rückfragen bitte an:
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Dr. Ines Peterson
Oberstaatsanwältin beim BGH
Brauerstr. 30
76135 Karlsruhe
Telefon: 0721 8191-4100
Fax: 0721 8191-8492
E-Mail: presse@generalbundesanwalt.de
http://www.generalbundesanwalt.de/
Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell