Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schüsse auf Polizeibeamte in Prüm - Ergänzende Information zu den Pressemittelungen des Polizeipräsidiums Trier und der Staatsanwaltschaft Trier vom 7. und 8. April 2026

Prüm (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Trier und der Staatsanwaltschaft Trier:

Zum Großeinsatz in Prüm am 07.04.2026 dauern die Ermittlungen weiterhin an. Inzwischen liegen weitere vorläufige Ermittlungsergebnisse vor. Der genaue Hergang des Tatgeschehens ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Nach vorläufigen Erkenntnissen soll es im Rahmen der Kontrollmaßnahme zu einem Gerangel zwischen dem Beschuldigten und einem eingesetzten Polizeibeamten gekommen sein, als dieser den Beschuldigten anhalten wollte.

Aufgrund des geleisteten Widerstands kam im weiteren Verlauf des Geschehens auch ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) gegen den Beschuldigten zum Einsatz. Nachdem der Beschuldigte dem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster gezogen und Schüsse abgegeben hatte, wurden in Erwiderung der Schüsse auch aus der Dienstpistole der eingesetzten Beamtin Schüsse abgegeben, ohne den Beschuldigten zu verletzen.

Die weiteren Einzelheiten zum genauen Ablauf des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können erst erteilt werden, wenn diesbezüglich alle Beweise erhoben und ausgewertet worden sind.

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