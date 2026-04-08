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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 16. Kalenderwoche Trier

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 16. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 13. April:

A64, Pfalzel; B257, Seinsfeld; B50, Oberweis

Dienstag, 14. April:

B50, Zeltingen-Rachtig; A602, Longuich; B51, Stadtkyll; B53, Briedel; B257, Niederstedem; Klausen

Mittwoch, 15. April:

B51, Newel; A1, Flußbach; B41, Weierbach; B257, Daun; B50, Altrich

Donnerstag, 16. April:

L28, Neunkirchen; B51, Konz; B51, Oberstedem; B50, Kommen; L169 Fohren-Linden

Freitag, 17. April:

A602, Kenn; Saarburg; B51, Masholder

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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