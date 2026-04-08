POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 16. Kalenderwoche Trier
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 16. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 13. April:
A64, Pfalzel; B257, Seinsfeld; B50, Oberweis
Dienstag, 14. April:
B50, Zeltingen-Rachtig; A602, Longuich; B51, Stadtkyll; B53, Briedel; B257, Niederstedem; Klausen
Mittwoch, 15. April:
B51, Newel; A1, Flußbach; B41, Weierbach; B257, Daun; B50, Altrich
Donnerstag, 16. April:
L28, Neunkirchen; B51, Konz; B51, Oberstedem; B50, Kommen; L169 Fohren-Linden
Freitag, 17. April:
A602, Kenn; Saarburg; B51, Masholder
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Jana Ernst
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