POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 16. Kalenderwoche Trier

Prüm (ots) - Folgender Sachverhalt ist derzeit bekannt: Eine Streife der Polizeiinspektion Prüm wurde zu einem Randalierer in einer Arztpraxis in Prüm gerufen. Der Tatverdächtige befand sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Arztpraxis, konnte aber im nahgelegenen "Kurpark" von Polizeikräften angetroffen werden. Der polizeilich bekannte Mann reagierte ...

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