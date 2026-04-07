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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 2. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Hinweistelefon und Anlaufstelle Pressevertreter

Prüm (ots)

Die Polizei hat ein Hinweistelefon bezüglich des Polizeeinsatz in Prüm eingerichtet.

Personen die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0651 983-43900 zu melden. Selbstverständlich kann bei einer Sichtung weiterhin auch der Notruf gewählt werden.

Weiterhin wurde eine Anlaufstelle für Vertreter der Presse eingerichtet. Die Adresse lautet hier:

Bundespolizeirevier / Hof

Kalvarienbergstraße 4

54595 Prüm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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