Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aktueller Polizeieinsatz in Prüm nach Schussabgabe

Prüm (ots)

Am heutigen Dienstag, 7. April, kam es in der Teichstraße in Prüm zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 25-Jähriger mehrere Schüsse abgab. Dadurch wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an.

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Kurpark und möglicherweise in ein angrenzendes Waldstück. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Polizei fordert auf:

Wählen Sie bei Sichtung des Mannes umgehend den Notruf und geben Sie den Standort durch. Bürgerinnen und Bürger werden dringend dazu angehalten, den Mann nicht selbstständig anzusprechen! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

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