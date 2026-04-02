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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Untersuchungshaft nach mutmaßlicher Brandstiftung an Stromverteilerkasten - Tatverdächtige mit weiteren Straftaten in Verbindung gebracht

Prüm, Waxweiler (ots)

Bereits in den späten Abendstunden, am 26. Februar 2026, geriet gegen 23 Uhr ein Stromverteilerkasten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Waxweiler in Brand. Die Flammen sorgten für einen schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Diese wurden von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Prüm kontrolliert. Durch Zeugenaussagen verdichtete sich der Verdacht gegen die beiden Männer erheblich. Die Männer stehen im Tatverdacht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. Wir berichteten bereits: https://s.rlp.de/dICBfpZ

Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Wittlich brachten schlussendlich weitere Details ans Licht. So konnten die beiden Tatverdächtigen - 31 und 18 Jahre alt - nicht nur zweifelsfrei identifiziert, sondern auch mit weiteren Straftaten in Verbindung gebracht werden. Die Männer stehen inzwischen im dringenden Tatverdacht, für mehrere Einbruchsdiebstähle im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie für Diebstähle an Zigarettenautomaten verantwortlich zu sein. Der 31-Jährige steht zudem unter Tatverdacht, am 2. Februar, ein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in Waxweiler in Brand gesetzt zu haben.

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde am 28. Februar dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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