Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 1. Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Prüm: Täterbeschreibung

Prüm (ots)

Nach dem Polizeieinsatz in der Teichstraße in Prüm fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er trägt einen beigen Hoodie mit beiger Aufschrift vorne, eine dunkelblaue Jogginghose und weiße Schuhe. Er hat zottelige, kinnlange braune Haare.

Die Polizei fordert auf:

Wählen Sie bei Sichtung des Mannes umgehend den Notruf und geben Sie den Standort durch. Bürgerinnen und Bürger werden dringend dazu angehalten, den Mann nicht selbstständig anzusprechen! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

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