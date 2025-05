Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bankkarte an Betrüger übergeben

Zeugensuche

Geilenkirchen-Süggerath (ots)

Am 12. Mai (Montag) erhielt eine Süggeratherin einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Der Anrufer, der der Frau glaubwürdig erschien, berichtete über eine versuchte betrügerische Kontoabbuchung und brachte die Seniorin dazu, ihre Zugangsdaten anzugeben und ihre Bankkarte an einen weiteren angeblichen Bankmitarbeiter zu übergeben, der kurz nach 13.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift erschien. Ein späterer Anruf bei der Bank brachte schließlich zu Tage, dass das Konto mittlerweile mit einem niedrigen vierstelligen Betrag belastet wurde. Der Abholer war Ende 20, hatte dunkle Haare, war klein und schmächtig und scheinbar deutscher Herkunft. Er war mit einer Jeanshose und einem Hemd bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Inselwegs im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Hückelhoven der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell