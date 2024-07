Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Erbuch: Mobile Bürgersprechstunde der Polizei

Bild-Infos

Download

Erbach (ots)

Die Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, lädt gemeinsam mit der Stadtpolizei am Donnerstag, den 15. August, für die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, zu einer "Mobilen Bürgersprechstunde" an den Parkplatz in der Ortsstraße ein. Carina Oberle möchte hierbei für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein und freut sich über viele Interessierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell