Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Güter- und Transportverkehr - Beanstandungsquote bei fast 70 Prozent

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Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, führte der Verkehrsdienst Heidelberg zusammen mit der Wasserschutzpolizeidirektion Heidelberg in der Vangerowstraße in Heidelberg eine Kontrollaktion des gewerblichen Güterkraftverkehrs mit Blick auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht durch. Hierfür waren 8 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten insgesamt 15 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 10 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von rund 66 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten 4 Fahrzeuglenker ihre Ruhezeiten, bzw. höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht eingehalten. Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- Vier Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (mangelnde Ladungssicherung, Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts) - Ein Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschriften (fehlende Kennzeichnung als Abfalltransport), - Drei Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführern wurde bis zur Beseitigung der Mängel die Weiterfahrt untersagt.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

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