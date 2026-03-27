POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrügerin entwendete dementem Senior mehrere Tausend Euro - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die gesuchte Frau (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6244003) konnte mittlerweile nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung eindeutig ermittelt werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, veröffentlichte Lichtbilder aus ihrem Bestand zu nehmen.
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