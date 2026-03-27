Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrügerin entwendete dementem Senior mehrere Tausend Euro - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die gesuchte Frau (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6244003) konnte mittlerweile nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung eindeutig ermittelt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, veröffentlichte Lichtbilder aus ihrem Bestand zu nehmen.

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