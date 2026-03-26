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POL-MA: Mannheim: Auto rollt führerlos in den Vogelstangsee - Zeugenaufruf

POL-MA: Mannheim: Auto rollt führerlos in den Vogelstangsee - Zeugenaufruf
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Mannheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr rollte ein Auto von einem Parkplatz in der Storchenstraße in den unteren Vogelstangsee. Der Fahrer hatte den Mercedes zunächst auf den Parkplatz abgestellt und war mit einem Freund am See spazieren gegangen. Ein weiterer Freund soll im Auto geblieben sein und versucht haben, sein Handy mit dem Fahrzeug zu verbinden. Hierzu habe er die Zündung des Mercedes angeschaltet, wonach sich das Auto im abschüssigen Gelände plötzlich in Bewegung gesetzt haben soll.

Da es nicht mehr zu stoppen war, sprang der Mann aus dem rollenden Auto heraus. Dieses fuhr dann führerlos über die Wiese an mehreren Bäumen vorbei über den Uferweg und kam erst im See zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das Auto musste von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen und anschließend von einem Abschlepper weggebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Personen, die Wahrnehmungen hierzu gemacht haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich dort unter 0621/718490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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