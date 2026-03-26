Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Erneut Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erneut haben es Einbrecher geschafft, gewaltsam in einen Supermarkt in der Hockenheimer Straße einzudringen und hieraus Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden.

Bereits am Mittwochmorgen gegen 1:35 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Fall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243421 ). Auch am frühen Donnerstagmorgen gegen 2:45 Uhr schlugen die Einbrecher wieder zu. Zwei vermummte Täter hebelten die Tür zum Supermarkt auf und entwendeten aus dem Kassenbereich eine Vielzahl an Zigarettenschachteln. Der nun entstandene Schaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt weiterhin intensiv nach den Einbrechern und ist dabei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

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