Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt und weitergefahren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mannheimer Innenstadt beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und fuhr anschließend einfach davon.

Der Geschädigte hatte seinen Audi am Dienstagabend in der Straße zwischen G 7 und H 7 am Fahrbahnrand unbeschädigt abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses auf der Beifahrerseite nun einen Schaden aufwies. Offenbar wurde es von dem Fahrzeug eines Unbekannten beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend einfach fort. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

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