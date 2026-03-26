Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/BAB 61: Pkw fährt auf stehenden Lkw auf und gerät in Brand - Zeugenaufruf - Pressemeldung Nr. 3

Speyer/BAB 61 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243546 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243553) ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der A61 zwischen der Rheinbrücke und dem Autobahnkreuz Speyer ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in Brand geraten war.

Ein 34-jähriger Mann war gegen 2.30 Uhr mit seinem Renault auf dem rechten Fahrstreifen der A 61 in Richtung Speyer unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes Binshof wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug so knapp vor dem 34-Jährigen von der linken auf die rechte Fahrspur, dass dieser nach rechts auf die Ausfahrtsspur zum Parkplatz Binshof ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dort stieß er gegen einen abgestellten Sattelzug. Durch die Kollision geriet der Renault in Brand. Der 34-Jährige konnte noch rechtzeitig aussteigen. Er hatte sich durch die Kollision leichte Verletzungen an der Hand zugezogen und wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Um ein Übergreifen der Flammen auf den Sattelzug zu vermeiden, fuhr ihn dessen 60-jähriger Fahrer noch rechtzeitig einige Meter nach vorne. Der brennende Renault wurde durch die Feuerwehr Speyer gelöscht. Es war Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden.

Der unbekannte Fahrzeuglenker, der den Fahrstreifen vor dem 34-Jährigen gewechselt hatte, fuhr einfach davon. Nach ihm wird nun gesucht.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 bei der Autobahnpolizei Walldorf zu melden.

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