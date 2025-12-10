PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf Rügenbrücke führt zur Vollsperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Stralsunder Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176357.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger syrischer PKW-Fahrer auf ein Pannenfahrzeug eines 70-jährigen Deutschen auf. Der 41-Jährige verletzte sich hierbei schwer.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme der Polizei war die Rügenbrücke etwa etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:54

    POL-NB: Unterwäsche von Rentner geklaut

    Neubrandenburg (ots) - Ob da wohl jemand neue Unterwäsche brauchte? Das fragte sich vermutlich auch ein 77-Jähriger, nachdem ihm am vergangenen Sonntag, 08. Dezember 2025, zwei Boxershorts von der Wäscheleine in der Neubrandenburger Rosenstraße gestohlen wurden. Über die Onlinewache der Landespolizei M-V meldete der Rentner den Diebstahl und gab an, dass bislang unbekannte Täter die Kleidung gegen 13:30 Uhr ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:51

    POL-NB: 51-Jähriger wird um Luxusauto betrogen

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Am gestrigen Dienstag (09. Dezember 2025) zeigte ein 51-jähriger rumänischer Staatsbürger einen Betrug im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten an. Nach derzeitigem Kenntnisstand, erwarb der 51-Jährige einen hochwertigen Pkw der Marke Mercedes im Internet. Er beauftrage eine Spedition, das Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Nach Inaugenscheinnahme des Mercedes durch den Fahrer der Spedition, überwies ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:33

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte wollen Automaten aufbrechen

    Neubrandenburg (ots) - In der heutigen Nacht, 10. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 02:20 Uhr mitgeteilt, dass gegenwärtig zwei dunkel gekleidete Personen versuchen würden einen SB-Automaten in der Müritzstraße in Waren aufzubrechen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen soll ein Täter vor dem Eingang des Gebäudes gewartet, während ein zweiter sich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren