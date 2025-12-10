Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf Rügenbrücke führt zur Vollsperrung

Stralsund (ots)

Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 10:30 Uhr auf der Stralsunder Rügenbrücke zu einem Verkehrsunfall. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6176357.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger syrischer PKW-Fahrer auf ein Pannenfahrzeug eines 70-jährigen Deutschen auf. Der 41-Jährige verletzte sich hierbei schwer.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme der Polizei war die Rügenbrücke etwa etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

