Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer-BAB 61: Pkw fährt auf stehenden Lkw auf und gerät in Brand - PM Nr. 2

Speyer (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243546), kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem brennenden Pkw auf Höhe des Rastplatzes Binsdorf auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Norden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt.

Die Sperrung der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Weitere Informationen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet.

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