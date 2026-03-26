PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer-BAB 61: Pkw fährt auf stehenden Lkw auf und gerät in Brand - PM Nr. 2

Speyer (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243546), kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem brennenden Pkw auf Höhe des Rastplatzes Binsdorf auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Norden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt.

Die Sperrung der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Weitere Informationen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren