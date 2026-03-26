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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer-BAB 61: Pkw fährt auf stehenden Lkw auf und gerät in Brand - PM Nr. 1

Speyer (ots)

Aktuel befinden sich Rettungskräfte und Polizei auf der BAB 61 im Einsatz eines dort in Brand geratenen Pkw. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Pkw kurz vor dem Rastplatz Binshof einem dort abgestellten Lkw hinten auf und geriet in der weiteren Folge in Brand. Erkenntnisse über die genauen Unfallhergang und Verletzte liegen derzeit noch nicht vor. Die Fahrtrichtungsfahrbahnen der BAB 61 in Richtung Norden sind aktuell voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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