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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Mühlauhafen: Polizeihubschrauber im Bereich Mühlauhafen im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Die bereits berichteten Suchmaßnahmen, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243531 , im Bereich Mühlauhafen, sind abgeschlossen. Vorausgegangen war ein versuchter Diebstahl von Buntmetall auf einem Firmengelände. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizeistation Mannheim geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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