POL-MA: Mannheim, Mühlauhafen: Polizeihubschrauber im Bereich Mühlauhafen im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte verschafften sich am frühen Mittwochmorgen gegen 1:35 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Hockenheimer Straße und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwei Täter hebelten zuerst die Eingangstür des Supermarktes auf und gelangten so ins Innere. Ob neben den Zigaretten weitere Waren erbeutet ...

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