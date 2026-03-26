POL-MA: Mannheim, Mühlauhafen: Polizeihubschrauber im Bereich Mühlauhafen im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2
Mannheim (ots)
Die bereits berichteten Suchmaßnahmen, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6243531 , im Bereich Mühlauhafen, sind abgeschlossen. Vorausgegangen war ein versuchter Diebstahl von Buntmetall auf einem Firmengelände. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Person festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizeistation Mannheim geführt.
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