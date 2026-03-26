Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 22-Jähriger wegen Handeltreibens mit Cannabis und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte im beschleunigten Verfahren vom Amtsgericht Heidelberg zu Freiheitsstrafe verurteilt

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg am 25.03.2026 einen 22-Jährigen im beschleunigten Verfahren wegen illegalen Handeltreibens mit Cannabis und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Am 24.03.2026 gegen 14:35 Uhr verkaufte der Mann in der Kurfürstenanlage in 69115 Heidelberg 13,8 Gramm Haschisch zu einem Preis von 30 EUR an einen 60-jährigen Mann. Gegen 15:55 Uhr verkaufte der 22-Jährige sodann an derselben Örtlichkeit 0,7 Gramm Marihuana zu einem Preis von 5 EUR an einen 18-Jährigen. Außerdem führte er weitere 25 Gramm Haschisch, 9 Gramm Marihuana, sowie 28 Tabletten Rivotril mit sich. Weiter hatte er bei seiner Festnahme 200 EUR Bargeld bei sich, die er aus den beiden Verkäufen sowie aus weiteren im Einzelnen unbekannten Verkaufshandlungen erlangt hatte.

Beim Transport in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Heidelberg-Süd nach seiner vorläufigen Festnahme versuchte er einem neben ihm sitzenden Polizeibeamten in die linke Wange zu beißen. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.

Nachdem die Staatsanwaltschaft die Durchführung eines besonders beschleunigten Verfahrens bejaht hatte, verbrachte der 22-Jährige die Nacht vom 24.03.2026 auf den 25.03.2026 in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei und wurde am Nachmittag des 25.03.2026 dem Amtsgericht Heidelberg vorgeführt.

Hier wurde der Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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