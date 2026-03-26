Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochmittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Heidelberger Stadtteil Schlierbach und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Schlierbacher Landstraße von Heidelberg in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe des Yachthafens Schlierbach stieß er gegen einen in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte dessen Rückspiegel und Blinker. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

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