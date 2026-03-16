Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrszeichen beschädigt

Haren (ots)

In der Nacht zu Samstag, 14. März 2026, kam es an der Landegger Straße in Haren zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten das Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel, indem sie dieses verbogen und aus der dafür vorgesehenen Halterung rissen.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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