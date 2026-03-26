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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme verursacht

Heidelberg (ots)

Eine 78-jährige Nissan-Fahrerin verursachte am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Römerstraße einen Verkehrsunfall. Die Frau war auf der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Nissan verlor. Hiernach fuhr das Auto unkontrolliert auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem in gleiche Richtung fahrenden BMW. Bei dem Unfall wurde sowohl die 78-jährige Nissan-Fahrerin, wie auch die 18-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt. Die 78-Jährige wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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