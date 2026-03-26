Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken Unfall verursacht

Heidelberg (ots)

Ein 60-jähriger Fiat-Fahrer verursachte am Mittwochnachmittag im Stadtteil Kirchheim einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Alkoholeinfluss.

Der 60-Jährige befuhr kurz nach 17:00 Uhr mit seinem Fiat die Hegenichstraße in Richtung Kirchheim-Mitte. An einer Engstelle, die durch einen parkenden Renault verursacht wurde, kam ihm ein 24-jähriger BMW-Fahrer entgegen. Der Fiat-Fahrer, auf dessen Seite sich das parkende Fahrzeug befand, fuhr trotz des Gegenverkehrs weiter und streifte sowohl den Renault als auch den BMW. Dabei wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 60-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde einbehalten.

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