Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung der BAB 5 nach Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Walldorf (ots)

Am späten Donnerstagabend, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen hinter einem 51-jährigen Lkw-Fahrer. Beim Versuch, den Lkw zu überholen, wechselte der 21-Jährige auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen von hinten heranfahrenden 50-jährigen BMW-Fahrer. Trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte der BMW-Fahrer die Kollision mit dem Opel nicht verhindern und fuhr auf diesen auf. In der Folge streifte der Opel den Lkw und beschädigte diesen leicht.

Durch den Unfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Am Opel wird der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro geschätzt, am BMW auf rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich auf circa 200 Euro. Der Lkw konnte nach Abschluss der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Zur Unfallaufnahme musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt werden. Der linke Fahrstreifen konnte gegen 22:25 Uhr wieder freigegeben werden, die vollständige Räumung der Unfallstelle erfolgte um 23:00 Uhr. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf mit mehreren Einsatzkräften und Fahrzeugen.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Unfallaufnahme übernommen.

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