POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Sierenmoosstraße
Zur Friedrichshöhe - 68-Jähriger Radfahrer schwer verletzt (20.04.2026)
Konstanz (ots)
Bei einem Unfall auf der Kreuzung Sierenmoosstraße / Zur Friedrichshöhe ist ein Radfahrer am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 17-jähriger Radler missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 68-Jährigen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Mittig der Kreuzung stießen die beiden zusammen, wobei der 68-Jährige zu Fall kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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