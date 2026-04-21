Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Sierenmoosstraße

Zur Friedrichshöhe - 68-Jähriger Radfahrer schwer verletzt (20.04.2026)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Sierenmoosstraße / Zur Friedrichshöhe ist ein Radfahrer am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 17-jähriger Radler missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 68-Jährigen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Mittig der Kreuzung stießen die beiden zusammen, wobei der 68-Jährige zu Fall kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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