Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch an der Hansjakobstraße (18.04.2026 - 19.04.2026)

Vöhrenbach (ots)

Einbrecher haben sich am Wochenende Zutritt in ein Haus an der Hansjakobstraße verschafft und sich eines Tresors bemächtigt. Über die Terrasse gelangten die Diebe am Samstag, zwischen 18 Uhr und Mitternacht, in das Haus. Dort entwendeten sie einen Tresor, Schmuck und Bargeld im insgesamt fünfstelligen Bereich. Mit der Beute verließen sie auf gleichem Weg das Haus und verschwanden. Den Tresor transportieren sie möglicherweise mit einem Auto. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich, unter der Nummer 07721 / 6010, bei der Polizei in Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell