Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, K 5531

Lkr. Rottweil) 75-jähriger E-Bike-Fahrer missachtet die Vorfahrt eines Autos und verletzt sich schwer (21.04.2026)

Aichhalden (ots)

Ein Vorfahrtsunfall zwischen einem E-Bike und einem Auto hat sich am Dienstagnachmittag an einer Einmündung in Hinteraichhalden ereignet.

Ein 75-jähriger Mann wollte gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike von einer Nebenstraße kommend die Kreisstraße 5531 überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda eines 31-Jährigen, der auf der Sulgener Straße in Richtung Aichhalden unterwegs war. Trotz Ausweichens konnte der Autofahrer den Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern.

Der 75-Jährige Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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