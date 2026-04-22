Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Blitzeinbruch in Juweliergeschäft - drei unbekannte Täter flüchten mit schwarzem Auto: Polizei bittet um Hinweise (22.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte bei einem Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße Schmuck erbeutet und sind mit einem schwarzen Auto geflüchtet.

Gegen 3:45 Uhr schlugen die drei Täter mit Hilfe einer schweren Fußplatte eines Baustellenschilds die Schaufensterscheibe des Juweliers "Edeltruhe" ein. Durch den Einbruch löste die Alarmanlage des Juweliergeschäfts aus. Aus der Auslage entwendeten die Einbrecher Schmuck und flüchteten zunächst zu Fuß über die Olgastraße in die Weimarstraße. Dort stiegen die Unbekannten in ein gegenüber des Modeparks Röther abgestelltes schwarzes Auto neueren Baujahrs und fuhren davon.

Auf dem Fluchtweg verloren die Täter einzelne Schmuckstücke, die durch die Polizei gesichert werden konnten. Die drei Täter waren schwarz bekleidet, maskiert und sollen Jogginghosen getragen haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief zunächst ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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