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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0217 --Tödlicher Verkehrsunfall - Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße/Solinger Straße
Zeit: 	29.03.2026, 13:55 Uhr

Am gestrigen Sonntag kam es in der Bremer Neustadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem 76-jährigen Radfahrer und einer 76-jährigen Autofahrerin.

Der Radfahrer befuhr die Duckwitzstraße in Richtung Neuenlanderstraße hierbei musste er eine Ampelkreuzung passieren, wo es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto der 76-Jährigen kam. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Trotz unverzüglich durch Anwesende eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, verstarb der 76-Jährige aufgrund der schwere seiner Verletzungen noch am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Duckwitzstraße stadteinwärts zeitweise gesperrt. Es kam auch zu Behinderungen des öffentlichen Nahverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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