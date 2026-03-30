Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0217 --Tödlicher Verkehrsunfall - Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße/Solinger Straße Zeit: 29.03.2026, 13:55 Uhr

Am gestrigen Sonntag kam es in der Bremer Neustadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem 76-jährigen Radfahrer und einer 76-jährigen Autofahrerin.

Der Radfahrer befuhr die Duckwitzstraße in Richtung Neuenlanderstraße hierbei musste er eine Ampelkreuzung passieren, wo es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto der 76-Jährigen kam. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Trotz unverzüglich durch Anwesende eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, verstarb der 76-Jährige aufgrund der schwere seiner Verletzungen noch am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Duckwitzstraße stadteinwärts zeitweise gesperrt. Es kam auch zu Behinderungen des öffentlichen Nahverkehrs.

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