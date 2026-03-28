Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0214 --Zeugen nach Raub auf Kiosk gesucht--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Hemmstraße Zeit: 27.03.2026, 20:20 Uhr

Am Freitagabend überfiel ein Unbekannter unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Kiosk in Findorff. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Mann betrat gegen 20:20 Uhr das Geschäft in der Hemmstraße Ecke Eickedorfer Straße und forderte von dem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er ihn mit einer Schusswaffe. Der Angestellte übergab ihm Bargeld, woraufhin er zu Fuß in Richtung Fürther Straße flüchtete. Eine sofortige umfangreiche Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter war etwa 25 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimetern groß. Er hatte kurze schwarze Haare, einen Vollbart und sprach gebrochenes Deutsch. Bei der Tat trug er eine dunkle Daunenjacke mit rotem Emblem auf der Brust, ein grünes T-Shirt, eine graue Hose, schwarz-weiße Sneaker, ein gelbes Cappy und eine silberfarbene Umhängetasche.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die zu dem Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

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