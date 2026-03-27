Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0211 --Polizeikontrollen in Mitte und der Neustadt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte / Bremen-Neustadt Zeit: 26.03.26, 14 Uhr bis 27.03.26, 03 Uhr

Von Donnerstagnachmittag bis Freitag, 3 Uhr führte ein Großaufgebot mehrerer Behörden Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt, im Steintor und in der Neustadt durch. Neben der Polizei Bremen beteiligten sich an den Kontrollen der Ordnungsdienst, das Finanzamt, der Zoll, der Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz und Veterinärdienst sowie die Bauordnung. Ziel der Kontrollen waren Gewerbekontrollen im Bereich der Neustadt vor dem Hintergrund der Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere nach den Schussabgaben in Huckelriede sowie die Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität im Bahnhofsumfeld und im Steintor.

Rund um den Hauptbahnhof und im Steintor wurden Personen kontrolliert, Platzverweise erteilt sowie Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz und das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Bei einer Person wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt.

In der Neustadt kontrollierten die Einsatzkräfte fünf Lokalitäten, wovon drei unmittelbar geschlossen wurden. Darunter ein Café in der Gastfeldstraße und eine Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße, wo jeweils erheblich Mängel und diverse Verstöße vorlagen. Bei einem Café in der Kornstraße liegt neben weiteren Mängeln der Verdacht des illegalen Glückspiels vor. Hier wurden neben den Glückspielautomaten zahlreiche weiterer Gegenstände wie Handys, Computer, Tablets und sonstige Elektronikartikel beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Hehlerware handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an, entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Bei dem Abtransport der Automaten wurde die Polizei durch das Technische Hilfswerk unterstützt.

Die Polizei Bremen wird auch weiterhin zur Kriminalitätsbekämpfung verstärkte Kontrollen durchführen, um das Sicherheitsgefühl in diesen Stadtteilen weiter zu erhöhen.

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