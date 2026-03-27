Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0210 --Über Internetplattform in Falle gelockt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Bultenweg Zeit: 26.03.2026, 19:00 Uhr

Am gestrigen Donnerstag geriet ein 34-jähriger Mann in eine sogenannte Datingfalle. Auf einer Internetplattform lernte der Mann eine vermeintliche Frau kennen und verabredete sich mit dieser am Bultensee zu einem Treffen. Statt der Frau erschienen aber drei bislang unbekannte Täter, die unvermittelt auf den Mann einschlugen und ihm das Portmonee entwendeten. Der 34-Jährige erlitt hierbei unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf, die eine ambulante Behandlung im Krankenhaus notwendig machte.

Die Polizei Bremen hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt im Bereich des Bultensees Beobachtungen gemacht haben, können sich mit Hinweisen jederzeit an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 wenden.

Tipps der Polizei Bremen für sichere Treffen mit Online-Bekanntschaften:

Verabreden Sie sich an einem öffentlichen Ort, beispielsweise in einem Café oder Restaurant, und meiden Sie abgelegene Gegenden. Informieren Sie eine vertraute Person über Zeit und Ort des Treffens. Planen Sie Ihre An- und Abreise selbst, um unabhängig zu sein. Treffen Sie sich nie in einer privaten Wohnung oder an einem Ihnen unbekannten Ort.

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